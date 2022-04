É com uma pintura de grandes figuras do século XIX, de Garrett a Herculano passando pelo primeiro duque de Palmela, como pano de fundo que me sento a conversar com Khalid Jamal no bar do Grémio Literário, instituição cheia de pergaminho como poucas mais há em Lisboa, reservada a sócios e seus convidados. É pois com Khalid como anfitrião que decorre este improvisado brunch - um bule com chá de menta e umas pequenas sandes com queijo da serra. Muçulmano praticante, Khalid não bebe álcool e faz questão de esclarecer, no momento do pedido que, para ele, nem pensar em acrescentar sandes com fiambre ou presunto. Mas o mais curioso, e que serve de ponto de partida para a conversa com este empresário que é também dirigente da Comunidade Islâmica de Lisboa, é que estamos a comer numa quarta-feira às 11 da manhã, mas no sábado da publicação da conversa tal não seria possível por que começou o Ramadão.

"Observo o Ramadão em tudo o que me é permitido observar, os chamados mínimos olímpicos, mas que vão muito além do que um português poderia fazer se não tivesse a religião como um dos pilares da sua vida. Eu, por acaso, não só sou um crente convicto como tenho algumas responsabilidades na comunidade. Tirando essas responsabilidades, jejuo, levanto-me cedo para fazer uma refeição pré-jejum, jejuo o dia todo, faço as cinco orações diárias e ainda faço uma à noite, facultativa. Depois do pôr do Sol acontece a refeição principal. O Ramadão é um mês muito intenso na medida em que passo boa parte do meu dia, excetuando os intervalos entre as orações em que estou a trabalhar, dedicado a deus e à minha espiritualidade", explica Khalid, que conheço há alguns anos, daí estar a tratá-lo pelo primeiro nome. Foi com ele, num almoço no JNCQuoi com o embaixador do Qatar para conversar sobre o Mundial de Futebol e não só, que percebi quão refrescante pode ser um sumo de tomate temperado com sal e pimenta.