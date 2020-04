Primeiro veio a pressão diplomática, com o reconhecimento do líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. Depois, as sanções económicas contra os membros do governo venezuelano e até o vital setor petrolífero. Mas os meses foram passando e Nicolás Maduro continua sem ceder. Na semana passada, a aposta dos EUA foi acusá-lo de narcoterrorismo e oferecer 15 milhões de dólares pela sua captura. Agora, é a vez de apresentarem um plano de transição.

O Marco Democrático para a Venezuela prevê o afastamento tanto de Guaidó como de Maduro, mediante a eleição de um Conselho de Estado e de um governo de transição, tendo em vista a realização de eleições. Além disso, Washington fala num possível levantamento de sanções aos membros do regime - numa tentativa de aumentar a pressão interna - com a continuação dos altos mandos militares nos cargos durante o governo de transição. Desde o primeiro momento que se diz que quem tem o apoio dos militares conseguirá ter o poder, mas estes até agora não viraram costas a Maduro.