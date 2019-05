O bairro de Hiroxima onde comi okonomiyaki não fica muito longe do memorial que recorda a bomba atómica. Tem fama a cidade pela forma como faz este tipo de panqueca com tudo. A minha foi, por sugestão do dono, que também era o cozinheiro, recheada com pedaços de peixe e marisco, um luxo por uma quantia justa de ienes. Mas tinha lido que nos tempos a seguir à Segunda Guerra Mundial, depois da rendição do imperador Hirohito aos americanos, a miséria era tanta em Hiroxima que tudo servia para dar substância ao okonomiyaki, que se tornou ali um alimento de sobrevivência um pouco como o currywurst, salsicha com caril e ketchup, inventado em Berlim na mesma altura.

Falei de Hirohito, cuja voz na rádio anunciou aos japoneses que o país tinha perdido a guerra. Era 15 de agosto de 1945 e depois de Hiroxima também Nagasáqui sofrera já o horror atómico. Falo agora de Akihito, o imperador que ontem abdicou, criança quando a Segunda Guerra Mundial decorria e que, creio que pelo que viu, fez sua a era Heisei, "Culminação da Paz". Hoje começa a era Reiwa, ou "Bela Harmonia", com um imperador Naruhito que nasceu em 1960, quando na Europa e na América já se publicavam livros com os apelativos títulos de O Desafio Japonês ou Japão, a Próxima Superpotência, sem esquecer O Milagre Japonês. Tenho o primeiro, comprado num alfarrabista quando em 1992 comecei a ser jornalista no Diário de Notícias, e o autor é Håkan Hedberg, correspondente em Tóquio do Dagens Nyheter, o DN sueco, fundado também em dezembro de 1864.