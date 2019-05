Geringonça não chegou aos sindicatos. Em 1974, Soares e Cunhal estiveram juntos

Mais de 350 quilómetros separam nesta quarta-feira aquilo que nem uma inédita geringonça conseguiu unir. As centrais sindicais festejam o seu 1.º de Maio, o Dia do Trabalhador, a três horas e meia de distância de viagem: em Lisboa, a CGTP sobe a Avenida Almirante Reis, até à Alameda, onde se concentram os discursos políticos, e a UGT junta-se no Parque São João da Ponte, em Braga, para uma festa.

Há um ano, uma e outra central sindical prometiam luta e mais luta, e reivindicavam aumentos do salário mínimo nacional. Mas a secretária-geral adjunta socialista, Ana Catarina Mendes, avisava o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, que não se podia dar passos maiores do que as pernas. "Não podemos dar todos os passos ao mesmo tempo para chegar ao fim. É um passo de cada vez para alcançar a meta."