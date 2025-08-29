Estado regista excedente de 2,3 mil milhões de euros até julho

O Estado registou um excedente de 2.327,6 milhões de euros até julho, uma melhoria de 1.386,7 milhões de euros face ao período anterior, seguindo a síntese de execução orçamental.“Em julho de 2025, as Administrações Públicas (AP) registaram um saldo global de 2.327,6 milhões de euros, o que corresponde a uma melhoria de 1.386,7 milhões de euros face ao evidenciado no mesmo período do ano anterior (em que o saldo global foi de 940,9 milhões de euros)”, lê-se no documento divulgado pela Entidade Orçamental.Para este resultado pesou um aumento da receita de 7,1%, que foi superior ao da despesa (5,1%).Segundo o documento, o crescimento de 7,1% na receita "decorre da evolução da receita fiscal (6,9%) e contributiva (8,3%), complementada, em menor grau, pela receita não fiscal e não contributiva (5,8%)". Já o aumento da despesa primária em 5,6% "é explicado, sobretudo, pelos acréscimos nas despesas com pessoal (8,8%), nas transferências (3,7%) e no investimento (19%)."O crescimento da receita fiscal reflete, em grande medida, a execução do IRS (14,4%) e do IVA (9%) e, a um nível inferior, do IMT (30%), do ISP (12,1%) e do Imposto sobre o tabaco (18,4%), atenuado pela quebra do IRC (-9,1%), acrescenta a Entidade Orçamental.A receita fiscal do Estado totalizou 35.553,6 milhões de euros até julho, um aumento de 2.126,6 milhões de euros face ao período homólogo, indicou a Entidade Orçamental.Segurança Social: excedente recuaJá o excedente da Segurança Social subiu para 3.214,9 milhões de euros nos primeiros sete meses do ano, valor superior aos 2.712,4 milhões de euros reportados no período homólogo. No entanto, até junho, o excedente estava em 3.673,9 milhões de euros, pelo que se verificou um recuo face ao mês anterior.com Lusa.Taxa de inflação acelera para 2,8% em agosto. Economia cresce 1,9% no segundo trimestre