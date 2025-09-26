Construção própria vai ter IVA a 6% mas com 'travão' das Finanças

Um proprietário de um terreno que construa uma casa para habitação vai também usufruir de uma taxa de IVA a 6%, contudo existe um teto máximo que vai ser definido pelo Ministério das Finanças, indicou o Governo.“O IVA [Imposto sobre o Valor Acrescentado] a 6% aplica-se à construção própria”, esclareceu o Ministério das Infraestruturas e Habitação à Lusa.Contudo, esta taxa aplica-se “dentro de um determinado valor”, que ainda está a ser definido pelo Ministério das Finanças, precisou.Luís Montenegro anunciou, esta quinta-feira, que o Governo vai baixar a taxa de IVA para 6% para a construção de casas para venda até 648.000 euros ou, se forem para arrendamento, com rendas até 2.300 euros (renda moderada) - um regime fiscal que irá vigorar até 2029.Por outro lado, a taxa de IVA mínima de 6% vai também aplicar-se “à construção e reabilitação de edificado” para arrendamentos até ao valor de 2.300 euros..Medidas para a habitação. "Queremos abanar o mercado da construção e do arrendamento", diz Montenegro .Lei da Habitação: Conheça todas as mexidas anunciadas pelo Governo