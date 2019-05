Restaurante de Jamie Oliver em Lisboa não vai fechar

Os restaurantes de Jamie Oliver no Reino Unido faliram. Cerca de 22 restaurantes fecharam e com isso mil empregados foram despedidos, de acordo com notícia do The Guardian. Contudo, esta onda de encerramentos não vai afetar o restaurante de Lisboa - inaugurado no início de 2018 -, segundo fonte oficial do Jamie"s Italian em Lisboa. "A operação em Portugal não será afetada uma vez que tem conhecido um percurso de crescimento e robustez", indica a mesma fonte. O comunicado oficial do grupo diz ainda que os encerramentos no Reino Unido "devem-se a um cenário singular que se vive no [...]

Para saber mais clique aqui: ocio.dn.pt