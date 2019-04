Não é fácil ser bonita (pelo menos no local de trabalho)

Muitas mulheres invejadas pela sua beleza e que o resto do mundo pensa que têm a vida facilitada em todos os campos, do amor ao trabalho, talvez já o saibam. Mas um novo estudo da Washington State University vem mostrar que não são poucos os obstáculos que a beleza física ergue no percurso profissional das mulheres. Texto DN Life | Fotografia de WSU Afinal, parece que as portas não se abrem de par em par nem o percurso é facilitado às mulheres bonitas. Sobretudo se for do local de trabalho que falamos. De acordo com um estudo da Washington State [...]

