Bullying. É preciso dar voz às vítimas porque não acontece só aos outros

Pago No quarto, fechada do mundo, com medo de falar fosse a quem fosse, Joana Lucas chorava sozinha. "Tinha 9 anos quando entrei para a preparatória numa escola em Sintra e o bullying começou sem eu saber porquê. Sem saber sequer que aquilo era bullying", conta a jovem atriz de 18 anos, personagem do elenco principal da novela Paixão (SIC) [...]

O conteúdo Bullying: e se fosse consigo? aparece primeiro em DN Life.

Para saber mais clique aqui: life.dn.pt