TAP cancela mil voos devido ao novo coronavírus

Admitindo ter tido "quebras significativas" na procura em março e abril, a TAP anunciou esta quinta-feira o cancelamento de "cerca de 1000 voos", uma decisão que se prende com a preocupação da companhia aérea portuguesa com a saúde dos passageiros e funcionários, devido ao surto do novo coronavírus.

Em comunicado, a TAP explica que os cancelamentos "incidem especialmente na operação para cidades nas regiões mais afetadas, sobretudo Itália". Mas a companhia aérea deverá ainda reduzir a oferta de voos em "mercados europeus que mostram maiores quebras da procura". Neste caso, Espanha ou França. E deverão ainda afetar alguns voos intercontinentais.

A TAP avança que "irá contactar todos os passageiros afetados por estes cancelamentos", procurando encontrar soluções e alternativas para as suas viagens.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A empresa explica ter já ativado o seu plano de contingência para lidar com o surto de covid-19.

Confrontada com o inevitável decréscimo da receita que estes cancelamentos irão implicar, a companhia área informa que "para proteger a integridade da sua tesouraria" já tomou decisões como "a suspensão de todos os investimentos não críticos, a revisão e corte de despesas não essenciais para o negócio ou a suspensão de contratações e novas admissões, para além da adequação da oferta à procura".

Os cancelamentos devido ao coronavírus juntam-se à suspensão dos voos da TAP para a Venezuela, que na apresentação dos resultados de 2019, Antonoaldo Neves indicou poder custar dez milhões de euros à empresa. No ano passado, a A TAP SGPS (que tem empresas participadas como a TAP Air Portugal; a TAPGER, a Portugália, a Aeropar Participações, a TAP Manutenção e Engenharia Brasil, S.A. e Groundforce Portugal) registou prejuízos de 105,6 milhões de euros. Um resultado em parte explicado pelo forte investimento e pelos custos associados à entrada em operação dos novos aviões

Em atualização