Supermercados perplexos com novo imposto

Os supermercados receberam com surpresa e perplexidade a intenção do Governo de tributar os lucros extraordinários do setor, uma decisão que não tem paralelo entre os países da União Europeia, lembram.

As empresas vão aguardar para conhecer "a fórmula e o formato que o Governo irá arranjar" para taxar esses resultados, reagiu Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

