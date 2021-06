Suécia rasgou acordo fiscal com Portugal

O parlamento sueco aprovou esta quarta-feira o fim do acordo fiscal com Portugal e que permitia a isenção de imposto dos pensionistas suecos que aderiram ao estatuto de residente não habitual (RNH) nos últimos anos. A proposta do governo de Estocolmo foi aprovada.

"De acordo com a política fiscal sueca, as pensões devem ser tributadas na Suécia se forem pagas pela Suécia a uma pessoa que viva no estrangeiro. Por outras palavras, devem ser tributados no país de origem", lê-se na nota publicada na página do Riksdag, o parlamento sueco.

