A fábrica da aliança Stellantis em Portugal vai voltar à produção amanhã. Quase duas semanas depois da data habitual - quarta semana de agosto - a unidade de Mangualde retomará o fabrico de veículos comerciais ligeiros das marcas Citroën, Peugeot e Opel.

Tal como boa parte da indústria automóvel mundial, a linha de montagem da empresa do distrito de Viseu tem sofrido com a falta de semicondutores nos últimos meses. A situação chegou ao ponto de apenas com dois dias de antecedência ter sido comunicada a reabertura das portas.