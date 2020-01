A Fesap espera que o governo apresente medidas concretas para combater as agressões aos trabalhadores do Estado que estão no serviços de atendimento ou de contacto com o público. "Queremos ver se o governo tem alguma coisa em carteira", adiantou ao DN/Dinheiro Vivo o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), afeta à UGT, antecipando as reuniões que vai ter com as ministras do Trabalho e da Segurança Social e da Administração Pública nos próximos dias 3 e 10 de fevereiro.

José Abraão vai acompanhar o líder da UGT que foi convocado para um encontro na próxima semana, 3 de fevereiro, antes da votação final global do Orçamento do Estado para 2020.