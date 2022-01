Sandra Felgueiras é a nova diretora da revista Sábado

A jornalista Sandra Felgueiras saiu da RTP para a Cofina e assume a partir desta quinta-feira a direção da revista Sábado, em substituição de Nuno Tiago Pinto, que ocupava o cargo interinamente e que se mantém como diretor-executivo da newsmagazine.

Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, Sandra Felgueiras iniciou o seu percurso no Expresso, tendo depois entrado na RTP onde permaneceu até à sua saída para o grupo Cofina. A jornalista apresentava o programa Sexta às 9 na estação pública, e admitiu publicamente que saiu magoada da empresa.

Em comunicado, a Cofina adianta que Sandra Felgeuiras "terá como missão prioritária o crescimento do projeto multiplataforma da "Sábado", reformulando todo o conceito multimédia da revista, e levando-a a crescer como marca televisiva no âmbito da CMTV".

A jornalista assumirá também o lugar de diretora-geral editorial adjunta, com o pelouro do jornalismo de investigação, transversal às marcas do grupo Cofina.