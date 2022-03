Só foi congelada uma conta bancária em Portugal. Tinha 242 euros

As sanções aplicadas pela União Europeia à Rússia até aqui resultaram no congelamento de uma única conta bancária, de um indivíduo, com um valor de apenas 242 euros, de acordo com informações obtidas pelos Dinheiro Vivo.



Até ao início desta semana, a União Europeia impôs restrições que abrangem até aqui 877 pessoas e 62 entidades russas, mas, em Portugal, apenas uma instituição financeira deu conta da existência de um beneficiário abrangido pelas medidas restritivas, com a ação de congelamento comunicada ao Banco de Portugal. Outras 15 instituições financeiras terão comunicado a não existência de sancionados russos entre os seus clientes, apesar de não precisarem de o fazer.

