Ronaldo é o rei, das redes sociais à publicidade

A azul, o top 5 de figuras públicas com mais notoriedade; a rosa, as influenciadoras digitais mais referidas; a laranja, o top 3 dos desportistas; a verde, as figuras públicas que os portugueses consideram mais empáticas

É ano de Europeu, mas a fama de Cristiano Ronaldo não está presa a competições. CR7 é de longe a figura pública que mais diz aos portugueses. Num estudo da Marktest sobre Figuras Públicas e Digital Influencers, o capitão da seleção lidera quase todos os rankings, das personalidades com maior notoriedade ao top das personalidades do desporto preferidas, sendo o rei dos seguidores nas redes sociais, com uma legião de 148 milhões fãs no Facebook, mais de 92 milhões no Twitter e 279 milhões no Instagram.

Pela primeira vez, porém, o motociclista Miguel Oliveira é nomeado entre os mais queridos no meio do desporto (em terceiro lugar, após Ronaldo e Nelson Évora). Noutras áreas deste estudo da Marktest destaca-se ainda Sara Sampaio (modelo), a fadista Mariza (música) e a estilista Fátima Lopes (moda).

É no entanto ainda Cristiano Ronaldo que domina as tabelas de personalidades com maior notoriedade total e espontânea - seguindo-se no top três os apresentadores da TVI Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

Também com perto de 1,8 milhões de subscritores no Youtube (5.ª posição, numa lista liderada por Sirkazzio - Anthony

Sousa - com 5 milhões), Ronaldo destaca-se em todas as categorias... exceto uma. A figura pública que suscita mais empatia nos portugueses, de entre uma lista de 62 caras bem conhecidas, é o apresentador da RTP e das Manhãs da Comercial, Vasco Palmeirim, que ultrapassa pela primeira vez o humorista Ricardo Araújo Pereira. Aqui, CR7 fecha o pódio, com o humorista César Mourão e a atriz Daniela Ruah a completar o top cinco.

No campo dos influenciadores digitais, não há alterações no ranking dos perfis que os portugueses mais referem (entre blogs, vlogs, bloggers e youtubers), com a Pipoca Mais Doce (Ana Garcia Martins) a liderar a tabela. Esta categoria de notoriedade fica completa com Bumba na Fofinha (Mariana Cabral) e Want (Filipe Morgado Borges).

No campo específico do Youtube, destacam-se mais os digital influencers. Além do campeão Sirkazzio, destacam-se D4rkframe (António Luís Ramos) com 4,9 milhões de subscritores, Wuant (Filipe Morgado Borges), com 3,7 milhões e Fer0m0nas (Miguel Campos) com 3,3 milhões. A lista dos youtubers que têm mais de 1 milhão de subscritores contém ainda Windoh (Diogo Silva), Nuno Agonia e Pi (Miguel Monteiro), Sea3Po (Catarina Lowndes) e Tiagovski (Tiago Saramago).

E no fim do dia, em quem acreditariam para lhes "vender" produtos? Os portugueses não se atrapalham: a honestidade, a credibilidade, a maturidade e a sobriedade de Manuel Luís Goucha destaca-se na publicidade. Mas também o prestígio, o talento, a reputação e a competência de... Ronaldo.

Cristiano Ronaldo é a figura pública portuguesa mais reconhecida e com maior notoriedade espontânea em Portugal, de acordo com a edição de 2021 do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers, produzido pela Marktest, que confirma a fama avassaladora do internacional português, com 53,4% de referências entre os inquiridos, quase mais 20 pontos percentuais do que a segunda classificada, Cristina Ferreira (33,8%). O top de personalidades mais citadas completa-se com os apresentadores Manuel Luís Goucha (18,4%) e João Baião (13%), novidade no ranking deste ano, com o humorista Herman José e o ator Ruy de Carvalho (ambos com 10,1%).

A lista das dez figuras públicas com maior notoriedade espontânea conta ainda com Jorge Jesus, Tony Carreira, Catarina Furtado e Ricardo Araújo Pereira.

É também Ronaldo o nome mais referido em primeiro lugar nas respostas, com 35,8% de referências, seguindo-se Cristina Ferreira (10,1%) e Manuel Luís Goucha (3%).

A fazer o hat-trick, CR7 é ainda líder em notoriedade total, que resulta da combinação das referências espontâneas com as referências sugeridas (com base numa lista de 62 personalidades), sendo reconhecido por 98,2% dos entrevistados, mais do que o humorista Ricardo Araújo Pereira (96,8%) e o ator e apresentador Fernando Mendes (96,7%).

Pela primeira vez em cinco anos, o apresentador do Joker e das Manhãs da Comercial ultrapassa Ricardo Araújo Pereira como figura pública que mais empatia suscita nos portugueses. Entre as 62 personalidades sugeridas aos inquiridos no estudo da Marktest, Vasco Palmeirim consegue uma média de 7,4 em 10 pontos, enquanto o humorista obtém 7,18). Uma vez mais, Ronaldo (7,14) fecha o pódio, os três conseguindo também uma notoriedade acima da média. Seguem-se no top 5 César Mourão (7,08) e Daniela Ruah (7,04).

No campo dos influenciadores digitais, Bernardo Almeida foi quem obteve o maior grau de empatia e identificação, com uma média de 7,57 pontos, seguindo-se Diogo Batáguas, Pedro Teixeira da Mota, Vanessa Alfaro e Bumba na Fofinha (Mariana Cabral), todos com mais de 7 pontos em dez, em empatia e identificação. Ainda assim, no campo dos influenciadores referidos de forma mais espontânea, a vencedora é a Pipoca Mais Doce (Ana Garcia Martins), nomeada em 35,5% das respostas a questões sobre blogs, vlogs, bloggers ou youtubers que conhecem. Fecham o top 5 de referências Bumba na Fofinha (Mariana Cabral), com 13% de menções, e Wuant (Filipe Morgado Borges), com 11,8%.

À semelhança do último estudo, quando confrontados com uma lista de 43 nomes de influenciadores digitais, os portugueses inquiridos destacaram a Pipoca Mais Doce (65,8%), Mia Rose (46,4%) e Bumba na Fofinha (45,6%).

Se o futebolista Cristiano Ronaldo (com uns destacadíssimos 54,7%), o atleta Nélson Évora (8,1%) e o motociclista Miguel Oliveira (4,8%, a maior subida no ranking), mas também José Mourinho (4,7%) e Telma Monteiro (4%) são os cinco desportistas de que os portugueses mais gostam, de acordo com a edição de 2021 do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers, produzido pela Marktest, na moda é Sara Sampaio a campeã das referências, com 42,7% a citar a modelo nesta categoria, e 23,1% a falar na estilista Fátima Lopes. A fadista Mariza é a mais indicada na área de música.

De resto, considerando os portugueses inquiridos que a honestidade é a característica mais valorizada quando as figuras "vendem" publicidade ou causas (seguindo-se credibilidade, simpatia, competência e talento), são seis as figuras públicas que mais convencem: Manuel Luís Goucha (que também é destacado especialmente pela maturidade) e Cristiano Ronaldo (a quem é ainda valorizado o prestígio), Sara Sampaio (associação entre beleza e juventude), Cristina Ferreira (persuasão), Diana Chaves (simpatia) e Ricardo Araújo Pereira (sentido de humor).