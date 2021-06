Ronaldo diz para beberem água e Coca-Cola perde quase 4 mil milhões de dólares em bolsa

Pelas 14.00 de segunda-feira, Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção portuguesa que entrou esta tarde em campo no Euro 2020 (disputado em 2021) frente à Hungria, teve uma reação na conferência de imprensa de antevisão do jogo que fez mexer nas ações da gigante Coca-Cola.

A empresa de refrigerantes perdeu 1,6% no seu valor quando a bolsa de Nova Iorque abriu, pelas 14h30 (hora portuguesa), num valor estimado de perto de 4 mil milhões de dólares de perda - dos 242 mil milhões para os 238 mil milhões de dólares.

Em causa esteve o gesto de Cristiano Ronaldo antes da conferência de imprensa, quando o jogador afastou as duas garrafas do refrigerante, e disse "água", dando a entender que a água é mais saudável.

Já esta terça-feira as ações da Coca-Cola continuam a tendência de queda, no valor mais baixo desde 1 de junho - as ações valem agora 55,26 dólares (valiam 56,16 dólares antes do mercado abrir - menos os tais 1,6% -, segunda-feira, já após o gesto de Ronaldo).

