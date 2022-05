Renault anuncia venda de filial na Rússia com opção de recompra durante seis anos

A Renault anunciou a venda da filial russa à autarquia de Moscovo e a participação maioritária que detinha no fabricante Avtovaz a um organismo estatal russo, reservando a opção de recompra nos próximos seis anos.

A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração, por unanimidade.

A possibilidade de recuperar o controlo da Avtovaz, na qual detinha 67,69% do capital, e que está agora nas mãos do Instituto Central de Investigação e Desenvolvimento de Automóveis e Motores (NAMI), está prevista no contrato de venda "em certos períodos" durante esses seis anos.

