Quiosques e tabacarias abertos durante o confinamento

Papelarias e tabacarias para a compra de jornais e tabaco, bem como jogos sociais, vão manter-se de portas abertas durante o confinamento, de acordo com uma versão do decreto-lei a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Estes serviços estão entre os definidos como bens essenciais nesta versão não fechada do diploma que determina as regras do confinamento anunciado esta quarta-feira pelo executivo.

A venda de jornais deverá ficar assim assegurada ao manter-se aberta a rede de distribuição, tal como tinha acontecido no primeiro confinamento geral em março do ano passado.

