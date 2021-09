Quase 300 mil famílias deixaram de pagar os créditos no primeiro semestre

Os bancos abriram, no primeiro semestre deste ano, 291,3 mil processos de acordo extrajudicial com famílias que já não conseguiam pagar os seus créditos.

O montante global envolvido neste processos supera os 1200 milhões de euros, segundo dados que constam da 'Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental', que foi divulgada esta quarta-feira.

Tanto no crédito ao consumo como no crédito à habitação, registaram-se descidas no incumprimento das famílias, devido à adesão às moratórias.

"No crédito aos consumidores, as instituições reportaram ao Banco de Portugal o início de 274 748 processos PERSI (Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento), o que representa um decréscimo de 6,2% em relação ao semestre anterior", adianta o supervisor no relatório.

