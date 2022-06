Primeiro-ministro de Cabo Verde em Coimbra

Ulisses Correia e Silva é o orador convidado da conferência "Cabo Verde e a gestão da crise da pandemia da covid-19 e da crise inflacionista derivada da guerra na Ucrânia", organizada pela Universidade de Coimbra (UC) e agendada para esta quinta-feira. O primeiro-ministro de Cabo Verde partilha a sua experiência com alunos, professores e restante comunidade.

A palestra decorre a partir das 10h45 na Sala do Senado da Reitoria da UC. A instituição de ensino tem vindo a estreitar as relações com o aquele Estado africano, através da celebração de protocolos de cooperação com diversas instituições de ensino cabo-verdianas em várias áreas, ao longo do último. Além disso, a aposta nos mercados da Comunidade de Países de Língua Portuguesa é para continuar por parte da universidade portuguesa.

A conferência vai contar também com as intervenções do vice-reitor da UC para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva (na abertura), e do reitor da UC, Amílcar Falcão (no encerramento).