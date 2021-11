Preço dos passes na Grande Lisboa sem aumentos em 2022

Não há aumentos no preço dos passes de transportes públicos na Grande Lisboa para 2022. A decisão foi anunciada esta segunda-feira pela empresa que gere o sistema de bilhética nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Em 2022, o passe Navegante municipal vai custar 30 euros e permitirá usar os transportes públicos dentro de cada um dos 18 concelhos da AML.

Se quiser viajar entre os 18 municípios da AML, o passe Navegante metropolitano vai continuar a custar 40 euros.

Existem ainda os passes de transportes públicos para as famílias com pelo menos três elementos: 60 euros se as viagens forem dentro de um município; 80 euros se as deslocações servirem para toda a AML.

Quem apenas viajar ocasionalmente terá de contar com aumentos de 0,57% no preço do bilhete. A subida também é aplicada nas assinaturas de um só meio de transporte.

Diogo Ferreira Nunes é jornalista do Dinheiro Vivo