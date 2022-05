Portugueses ficam a Saber de Contas a partir de hoje

O site Saber de Contas é lançado hoje pela Associação Portuguesa de Bancos (APB), numa conferência com o mesmo nome, com início marcado para as 10.00 no Auditório da Culturgest, no edifício da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa, com o objetivo de aumentar a literacia financeira dos portugueses. O evento, que será moderado pela subdiretora do Diário de Notícias Joana Petiz, vai reunir um painel de pessoas que trabalham no terreno com os cidadãos - professores do ensino primário e secundário e de universidades seniores - ensinando conceitos financeiros e gestão de finanças pessoais, a par das intervenções de figuras institucionais como o ministro da Educação, João Costa, o vice-governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, e o presidente da própria APB, Vítor Bento.

Portugal é um dos países da União Europeia com menor literacia financeira, de acordo com um estudo feito pelo Banco Central Europeu, em 2020, em que Portugal ficou em último lugar de entre os 20 países da UE analisados. Isto é, o povo português é aquele que menos consegue descodificar conceitos básicos financeiros como um "débito" ou "crédito em conta", muitas vezes, ao fazer um empréstimo ou compra a crédito, só "faz contas" à prestação mais baixa a pagar no momento imediato, sem olhar aos (nem comparar os) juros contratados e sobre-endivida-se, porque não sabe gerir cabalmente o seu orçamento familiar.

É precisamente para incrementar este tipo de ginástica mental financeira que faz falta a tal literacia. E, no que toca às populações mais vulneráveis, como os mais jovens e seniores, a questão ainda é mais premente, para evitarem serem vítimas de algumas "espertezas" e até fraudes.

É por isso que o Saber de Contas se dirige essencialmente a três públicos-alvo: os mais jovens, os clientes bancários e a população senior. Mas não exclusivamente: o site está disponível para todos em www.saberdecontas.pt, pelo que em parte o objetivo é aumentar a literacia financeira dos portugueses em geral. E fá-lo-á facultando informação e artigos úteis relacionados com poupanças, sobre-endividamento, créditos, meios de pagamento, entre outros.

A meta visada, como explicou há dias ao DN Rita Machado, uma responsável da APB, é aumentar os conhecimentos financeiros destas pessoas e ajudá-las a tomar decisões mais bem informadas e responsáveis na gestão do seu dia a dia.