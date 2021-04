Portal da transparência também vai ter dados sobre contratos e serviços públicos

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, intervém durante a sessão de apresentação pública do Portal Mais Transparência, em Lisboa, 28 de abril de 2021.

O portal criado para acompanhar a execução da chamada bazuca europeia vai ter também dados sobre a execução orçamental, os contratos públicos ou o atendimento de serviços públicos, anunciou esta quarta-feira, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

"O alcance do portal não se esgota nesta matéria [fundos europeus] pretendendo-se que seja um instrumento agregador e evolutivo de monitorização do setor público. Além dos fundos europeus disponíveis já na primeira fase do projeto, o portal vai permitir aceder a uma área sobre o Orçamento do Estado e progressivamente serão ainda disponibilizados separadores sobre contratação pública e atendimento nos serviços públicos", anunciou a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante a apresentação do portal Mais Transparência, que já se encontra online.

A ministra Alexandra Leitão garantiu por outro lado que "toda a informação assegura a sua acessibilidade, atualização e usabilidade dos dados e a conceção do próprio portal foi aberta e participativa."

O portal Mais Transparência foi criado por imposição da Assembleia da República que aprovou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) apresentada pela Iniciativa Liberal.

