População desempregada aumentou 45,1% entre julho e setembro

A taxa de desemprego foi estimada em 7,8% entre julho e setembro um valor superior em 2,2 pontos percentuais ao do trimestre anterior e em 1,7 pontos percentuais a igual período de 2019. A população empregada aumentou 1,5%.

É a taxa de variação trimestral mais elevada desde 2011. "A população desempregada, estimada em 404,1 mil pessoas, aumentou 45,1% (125,7 mil) em relação ao trimestre anterior, o que corresponde à taxa de variação trimestral mais elevada da série iniciada em 2011, e 24,9% (80,7 mil) relativamente ao terceiro trimestre de 2019", revela o Instituto Nacional de Estatística.

A taxa de desemprego no terceiro trimestre foi de 7,8% ,"valor superior em 2,2 pontos percentuais (p.p.) ao do trimestre anterior e em 1,7 p.p. ao do trimestre homólogo de 2019", indica o INE no destaque publicado nesta quarta-feira.

Tendo em conta o conceito mais alargado de desemprego - a taxa de subutilização do trabalho -, no terceiro trimestre situou-se nos 14,9%, "aumentou 0,9 p.p. relativamente ao trimestre precedente e 2,7 p.p. por comparação com um ano antes", refere o INE, explicada "maioritariamente pelo aumento do desemprego".

De acordo com a estimativa provisória divulgada da semana passada, a taxa de desemprego em Portugal desceu para 7,7% em setembro, o que compara com 8,1% em agosto, interrompendo os aumentos verificados desde junho. Uma evolução que estará relacionada com o alívio das medidas de confinamento e a sazonalidade do verão.

