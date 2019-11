OCDE pede mais proteção da contratação coletiva

Museu do Prado: projeto de rainha portuguesa faz 200 anos

O Museu do Prado celebra nesta terça-feira 200 anos. As obras que ali estão refletem a história de Espanha, considera o artista Eugenio Ampudia. O projeto foi impulsionado pela mulher do rei espanhol Fernando VII, a rainha portuguesa Maria Isabel de Bragança.