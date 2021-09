No primeiro semestre o crédito ao consumo caiu para 2,3 mil milhões

As empresas de crédito especializado emprestaram 2,3 mil milhões de euros aos consumidores no primeiro semestre deste ano, o que corresponde a uma queda de 12% face ao valor de crédito ao consumo concedido na primeira metade de 2020.

A descida registada no crédito ao consumo concedido pelas empresas associadas da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC) deve-se sobretudo às medidas adotadas em Portugal no âmbito da estratégia de gestão da epidemia do novo coronavírus.

"Dentro do crédito clássico, o crédito concedido para a aquisição de meios de transporte [automóveis e motos] a particulares representou 55,8% do total dos 1,6 mil milhões de euros concedidos, situando-se assim nos 866.698 milhões de euros, o que representa uma subida de 6% em relação ao primeiro semestre de 2020", destaca a ASFAC num comunicado divulgado esta terça-feira.

"Os veículos ligeiros de passageiros usados apresentam a maior fatia deste valor, tendo sido concedidos 683 milhões de euros. Este valor representa um crescimento de 6% face a igual período do ano passado. Neste tipo de crédito, o impacto que se faz sentir resulta do decréscimo da disponibilidade de veículos novos para venda", adianta.

Elisabete Tavares é jornalista do Dinheiro Vivo