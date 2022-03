Moody's corta a fundo rating da Ucrânia e também deixa o país a dois degraus da bancarrota

A agência de ratings Moody's anunciou na noite desta sexta-feira que a qualidade da dívida soberana da Ucrânia está a cair de forma acentuada, tendo reduzido a nota de crédito do País em dois patamares, de B3 para Caa2, ficando a dois passos do incumprimento e da bancarrota (C, o último nível da escala usada por esta empresa).

Na véspera, a Standard & Poor's (S&P) fez o equivalente em relação à Rússia, que invadiu a Ucrânia no passado dia 24 de fevereiro, desencadeado uma guerra. Assim, segundo a S&P, também a Federação Russa está agora a dois níveis do incumprimento das suas obrigações perante os credores.

Tal como no caso da Rússia (versão S&P), a Moody's também coloca a nota da dívida ucraniana em perspetiva (tendência ou outlook) negativa, isto é, poderá cortar mais no rating dentro de pouco tempo, acelerando o caminho para o estado de incumprimento ou mesmo bancarrota.

