Mobilidade urbana acelera hoje em Cascais rumo ao futuro

Hoje e amanhã todos os caminhos vão dar ao Portugal Mobi Summit, seja de carro, Uber, comboio, bicicleta, carsharing ou trotineta. A cimeira internacional que decorre na Nova School of Business & Economics, em Carcavelos, é o maior evento de mobilidade urbana em Portugal e traz a Cascais mais de 60 oradores de topo nestas temáticas, entre especialistas, empresários de vanguarda, responsáveis do Governo e da União Europeia para discutir o futuro da mobilidade, das cidades inteligentes e de um mundo mais sustentável.

Disso são exemplos as intervenções do ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes, ou da diretora-geral para a Mobilidade da Comissão Europeia, Joanna Drake e de altos responsáveis de empresas como a Volkswagen, Uber, PTV, EDP, Via Verde, CeiiA ou dos municípios de Cascais, Lisboa ou Bergen. Mas também dos mais jovens e arrojados engenheiros e futuristas internacionais neste desafio gigante que é pensar o futuro das cidades na ótica das pessoas e do ambiente.

Uma cidade sem carros ainda é uma utopia? E o hidrogénio? Quanto tempo vai levar a transição do motor a combustão para a verdadeira mobilidade limpa do hidrogénio? E como usar a tecnologia para criar cidades mais inteligentes, mas também ética e socialmente mais justas? A Europa está preparada para uma transição energética responsável, assumindo maiores custos com impostos nos veículos e combustíveis? Conheça de perto, contados na primeira pessoa, exemplos do que está a ser feito e sonhado, nestes e noutros domínios pelo mundo fora, da Finlândia ao Japão, no palco do Portugal Mobi Summit.

E porque a nova mobilidade também pode ser encarada como a celebração de uma nova era, o Portugal Mobi Summit vai abrir-se ao público e às famílias. No fim de semana, o Passeio Marítimo de Carcavelos vai ser o palco de uma série de experiências de mobilidade para miúdos e graúdos. Vai ser possível fazer test-drives com carros elétricos e conhecer, pela primeira vez em Portugal, o novo VW ID, elétrico da marca alemã. Sábado e domingo, desde as 11h, stands da EDP, Brisa/Via Verde, Câmara de Cascais, entre outros, prometem informação e diversões para quem quer pedalar para a nova mobilidade. A EDP enquanto operador de mobilidade elétrica tem vindo a desenvolver soluções que facilitam a vida dos utilizadores de veículos elétricos, como a aplicação EV.X para smartphones e a Câmara de Cascais é pioneira na adoção de um sistema de mobilidade integrada, o MobiCascais, que integra várias soluções de transporte no passe, com lugar para as bicicletas. A Via Verde/Brisa tem, por seu turno, um dos mais bem sucedidos serviços de carsharing em Portugal, o Drive Now, abrindo caminho às novas tendências da mobilidade partilhada.