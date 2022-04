Ministra afasta subida de apoio de 60 euros às famílias

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, afastou nesta quarta-feira uma subida no apoio extraordinário de 60 euros destinado às famílias mais carenciadas para fazer face à subida dos preços dos bens alimentares essenciais.

O apoio, que chegará nas contas do governo até maio a 830 mil famílias, "é uma medida que se complementa com todas as outras medidas transversais" de resposta ao impacto da subida dos preços acelerada com a invasão da Ucrânia pela Rússia, justificou, juntando que o pacote global anunciado pelo governo inclui "medidas de banda larga com eficácia transversal para todas as famílias".

"Não estamos a colocar os ovos todos no mesmo cesto", argumentou ainda.

Para este apoio único e para uma comparticipação de dez euros, por três meses, por botija adquirida pelas famílias com acesso a tarifa social de energia e a prestações mínimas da Segurança Social, o governo reserva neste ano uma dotação de 55 milhões de euros de um total superior a 1300 milhões de euros de apoios extraordinários. Cerca de metade do valor diz respeito a reduções na fiscalidade dos combustíveis, com efeito no imposto sobre os produtos petrolíferos.

