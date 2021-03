Menos doações e mais pedidos em pandemia. E o isolamento piorou

Em 18 anos de vida, a Associação Salvador tem feito um "longo e desafiante" caminho de crescimento para chegar a cada vez mais pessoas com deficiência. Mas mesmo os mais desafiantes tempos não encontram paralelo com a situação que atualmente esta instituição solidária enfrenta. A perda de rendimento dos portugueses e falta de liquidez das empresas tem tido efeitos na capacidade de apoiar causas exatamente no momento em que mais pessoas necessitadas procuram ajuda. E a Associação Salvador não é exceção.

"Nos últimos tempos, tivemos por um lado uma quebra de receitas e por outro um aumento dos pedidos de ajuda de pessoas com deficiência - algumas perderam o emprego, outras precisam de apoio alimentar", descreve Salvador Mendes de Almeida, fundador da associação. E se nos primeiros tempos de existência da instituição o pequeno grupo de pessoas que lhe dava vida encontrou formas criativas de financiar a operação, apostando em eventos de convívio e ações de sensibilização sobre deficiência motora - o que lhe permitiu crescer, apesar de não ter apoios do Estado, e diversificar a resposta às necessidades daqueles que procuravam a Associação Salvador -, agora até essas alternativas estão vedadas. "Ficámos privados de todos os eventos e ações de angariação de fundos presenciais e por isso tivemos de nos reinventar, com novas estratégias e formas de comunicar e angariar fundos."

Uma dessas estratégias é a consignação do IRS, cuja campanha arranca a 1 de abril: "É um gesto muito simples, que não tem qualquer custo, nem interfere no reembolso, e que pode ter um enorme impacto nas instituições", explica o fundador. "No caso da Associação Salvador é um fator determinante para podermos continuar a apoiar as centenas de pessoas que nos procuram, visto que a consignação representa quase 30% das nossas receitas", quantifica, lamentando que ainda assim muitos portugueses desconheçam que "podem ajudar as instituições desta forma tão simples". Para ajudar, basta colocar o NIF da Associação Salvador (506 723 364) no campo 11 do IRS "e estão automaticamente a dar cerca de 15 euros às instituições que neste momento lutam por continuar de portas abertas a dar resposta a tantos portugueses que precisam".

Apesar das dificuldades crescentes em tempos de pandemia, no último ano a Associação Salvador apoiou 435 pessoas em áreas como a integração profissional (49 pessoas integradas no mercado de trabalho), obras em casa e entrega de equipamentos (51 pessoas através da Ação Qualidade de Vida), desporto adaptado (144 atletas) e apoio em cabazes alimentares (28, entregues a 14 famílias). "Temos uma equipa muito dinâmica e criativa e temos conseguido reinventar o nosso apoio mesmo nestes tempos tão desafiantes, por exemplo, no apoio alimentar e através da Linha de Apoio Psicossocial, que criámos para acompanhar as múltiplas necessidades que surgiram com a pandemia. A covid apanhou-nos a todos de surpresa, mas conseguimos aumentar a nossa capacidade de resposta e chegar a mais pessoas", diz Salvador Mendes de Almeida, reconhecendo que as dificuldades em ir ainda mais longe vêm não apenas da quebra de receitas mas também do aumento do número de pedidos de ajuda. "O isolamento é uma das grandes dificuldades que todos sentimos e que para muitas das pessoas com deficiência é uma realidade." Para combatê-lo, a Associação, que conta com uma equipa de 19 pessoas e cerca de 15 voluntários regulares, tem investido em iniciativas online, como formações, eventos, aulas de yoga, treinos e webinars.