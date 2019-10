Matos Fernandes quer Transtejo com gestão metropolitana ainda em 2020

A Transtejo e a Soflusa podem passar a ser geridas pela área metropolitana de Lisboa (AML) já a partir do próximo ano. A saída da gestão do Estado central das duas empresas que fazem o transporte fluvial no rio Tejo foi defendida pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, durante a sessão de abertura do Portugal Mobi Summit.

