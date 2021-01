Máscaras comunitárias não servem. Países europeus apertam regras nos locais públicos

Autoridade para as Condições do Trabalho deteta situações irregulares de teletrabalho e uso de máscaras

O Governo francês determinou que os cidadãos usem máscaras cirúrgicas FFP1 de uso único, ou máscaras FFP2, com capacidade de bloquear 90% das partículas, em todos os locais públicos, ilegalizando o uso de máscaras caseiras, também conhecidas por "comunitárias", de tecido, neste tipo de espaços, noticiou a CNN.

A decisão do Governo francês segue o caminho já anunciado pela Alemanha, na última terça-feira, de exigir que todas as pessoas usem as máscaras FFP1 ou FFP2 durante o transporte público, nos locais de trabalho e nas lojas. A mudança surgiu depois de o Estado alemão da Baviera ter introduzido a obrigação de usar máscaras FFP2, com uma capacidade de bloqueio de partículas superior a 95%, em lojas e no transporte público.

"Peço às pessoas que levem isso a sério. Do contrário, é difícil evitar uma terceira onda", disse aos jornalistas Angela Merkel.

