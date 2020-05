Mais de 50% das imobiliárias pararam em abril

As empresas de mediação imobiliária tiveram, em abril, a atividade quase totalmente suspensa devido à pandemia do novo coronavírus, revela um inquérito realizado online pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) e que teve a participação de quase 4000 entidades do setor. Segundo o inquérito, 50% das empresas inquiridas pararam totalmente com a atividade e 45,8% suspenderam parcialmente.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia