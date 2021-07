Foi recolhido nas praias de Esposende, em 2018, boa parte do plástico que entra na composição das solas do calçado que há de chegar às lojas já em agosto, resultante de uma parceria entre a empresa portuguesa Zouri e a norte-americana O"Neill.

Há dois anos que a Zouri produz calçado com solas de plástico, tendo já recolhido 4,5 toneladas de resíduos ao longo do litoral, mas, depois de contactada pela O"Niell, - assinala Adriana Mano, fundadora da marca - "a parceria vem multiplicar o impacto, quer em volume retirado do mar quer na quantidade de produto novo que chegará ao mercado".