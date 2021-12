Leão confiante que Bruxelas aprovará reestruturação da TAP até ao Natal

O ministro das Finanças de Portugal, João Leão, revelou esta quinta-feira em entrevista à Reuters que está confiante que a Comissão Europeia aprovará o plano de reestruturação de 3200 milhões de euros para a companhia aérea em dificuldades TAP até ao Natal.

"O processo está mesmo na fase final. Nós esperamos que possa ser aprovado para a semana e contamos que ainda este ano possamos concretizar a fase seguinte do processo de recapitalização da TAP," disse Leão, em entrevista à Reuters.

"Estamos confiantes, esperamos que possa ser aprovado antes do Natal", adiantou.

Os reguladores da UE têm estado a examinar desde meados de Julho se o plano, que envolve cerca de 2.000 cortes de postos de trabalho e reduções salariais de até 25%, é proporcional e está conforme com as regras de auxílios estatais, e se afeta a concorrência.

Do pacote de empréstimos de resgate de 3200 milhões de euros projetados no plano de Lisboa, o governo já emprestou 1.700 milhões de euros à companhia aérea.

Leão disse que espera emprestar à TAP "500 milhões de euros este ano e depois cerca de 1.000 milhões de euros no próximo ano".

Se Bruxelas rejeitar o plano de reestruturação da TAP, a empresa terá de reembolsar imediatamente os empréstimos de resgate, o que pode levar à sua insolvência.

Em maio, o segundo tribunal mais alto da União Europeia aceitou avaliar uma queixa da Ryanair contra um empréstimo estatal de 1200 milhões de euros recebidos em 2020, com a aprovação da Comissão Europeia.

A TAP é controlada pelo Estado português, que detém 72,5%.

Leão otimista no crescimento económico apesar de nova vaga de covid

O crescimento económico de Portugal deverá chegar aos 4,8% este ano, em linha com a previsão do Governo divulgada antes da última vaga do coronavírus na Europa, que até agora tem tido pouco impacto na economia portuguesa, disse o ministro das finanças à Reuters.

João Leão, que faz parte do governo socialista minoritário que enfrenta eleições antecipadas em 30 de janeiro, também disse que o défice orçamental poderá ficar "ligeiramente abaixo" da meta deste ano de 4,3% do PIB, sustentado pelo crescimento da receita do estado e por um forte mercado de trabalho.

No ano passado, o défice disparou para 5,8% devido às medidas de apoio às famílias e empresas durante a pandemia, enquanto a economia dispensou 8,4% na sua pior recessão desde 1936.

"Portugal está numa fase de franca recuperação. A economia não parece ser afetada pela nova onda da pandemia...estamos confiantes que vamos crescer cerca de 4,8% este ano", disse Leão.

Com isso, a dívida pública retomou a sua trajetória de redução interrompida no ano passado quando atingiu o recorde de 135% do PIB, e deve encerrar este ano em 126,9%, o que Leão disse ser "muito importante para dar confiança e credibilidade" aos investidores.

Ainda assim, acrescentou que Portugal deveria recuperar a estabilidade política e a governabilidade nas próximas eleições para "sustentar um forte crescimento" e realizar investimentos financiados pelos fundos de recuperação da pandemia da UE.

Isso pode ser difícil de conseguir, já que é improvável que os socialistas ganhem a maioria parlamentar, apesar da sua forte liderança nas pesquisas de opinião, e os analistas dizem que o impasse político deve continuar.

A eleição acontece depois do Parlamento ter rejeitado a proposta de orçamento de 2022.

O governo manteve plenos poderes, mas terá de fazer parte das suas despesas num regime mensal de duodécimos do orçamento de 2021 no próximo ano até que um novo orçamento seja aprovado.

Leão disse que Portugal está a cumprir todos os objetivos e marcos acordados com Bruxelas e não espera dificuldades com a aprovação da próxima parcela dos fundos de recuperação, no valor de 1000 milhões de euros, que deve ser recebida no primeiro trimestre.

Ele espera que o Programa de Compra de Ativos do Banco Central Europeu envolva mais compras de títulos para permitir uma "transição suave" com o fim de programa de compra de emergência para a pandemia PEPP em março, bem com manter os estímulos de política monetária, especialmente face à nova variante do coronavírus Ómicron.