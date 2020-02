Justiça portuguesa manda congelar contas de Isabel dos Santos

A empresária Isabel dos Santos tem as contas em Portugal congeladas por ordem das autoridades judiciais. A notícia está a ser avançada pelo jornal Expresso, esta terça-feira.

A filha do ex-presidente angolano está a ser investigada por suspeitas de gestão danosa e evasão fiscal num caso relacionado com a petrolífera Sonangol, envolvendo 115 milhões de dólares.

De acordo com a edição online do jornal, uma das contas bancárias congeladas terá sido a do Millennium BCP. Esta decisão da justiça portuguesa acontece numa altura em que a empresária angolana está a desfazer-se de participações em empresas portuguesas, como é o caso do Eurobic.

