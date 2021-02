Janeiro bate recorde de reclamações no setor da Saúde. Aumento de 73%

De acordo com um estudo desenvolvido pelo Portal da Queixa, que decorreu entre os dias 1 e 31 de janeiro de 2021, foram registadas na plataforma 787 reclamações só no setor da saúde. Com uma média de 25 queixas diárias, este é o pior mês de que há registo e bate o recorde em termos de reclamações neste setor.

Quando comparado com o mesmo período do ano precedente, foram registadas mais 332 queixas e o aumento fixou-se nos 73%, facto que evidencia e reflete todas as dificuldades que o setor enfrenta para dar resposta à pandemia de covid-19.

