Já há decisão nas Agendas Mobilizadoras. 13 projetos chumbados

Já há decisão sobre os projetos candidatos a receber verbas do PRR nas Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes. A lista sobre as propostas finais de empresas a concurso no âmbito das Agendas Mobilizadoras já está publicada online e pode ser vista aqui.

As decisões já foram comunicadas aos 64 consórcios que apresentaram as propostas finais na segunda fase do concurso, adianta o IAPMEI na sua página de LinkedIn, informando que houve 51 projetos aprovados para ter seguimento e receber as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. O que significa que 13 outros ficam pelo caminho.

