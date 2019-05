Youtubers. As mulheres tornaram-se um íman para as marcas

Há oito anos fez o primeiro vídeo no YouTube: revelou os segredos da sua caixa de costura. Milhões de visualizações depois, Inês Rochinha tem mais de 265 mil seguidores que acompanham os vídeos da youtuber na plataforma. “O canal acabou por crescer comigo. As minhas paixões foram mudando e fui percebendo que tipo de mensagens queria passar”, diz Inês Rochinha, que hoje se posiciona no lifestyle.

