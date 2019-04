Transportes: Governo transfere primeira parte do apoio para reduzir passes

As áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais já começaram a receber o apoio do Fundo Ambiental para reduzirem o preço dos passes de transportes públicos. O Ministério do Ambiente e da Transição Energética transferiu esta quinta-feira 26 milhões de euros, o que corresponde a um quarto do financiamento do Estado para o programa PART, no valor de 104 milhões de euros.

