Tesouro avança com emissão sindicada. Procura acima de 20 mil milhões

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) está no mercado para fazer uma emissão de dívida com recurso a um sindicato bancário. O Tesouro vai lançar um novo título a dez anos, com maturidade em junho de 2029, e a procura por estas obrigações é forte. Supera já os 20 mil milhões de euros, segundo informações avançadas pela Reuters.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia