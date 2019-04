Taxistas lançam aplicação para concorrer com a Uber

Os taxistas vão ter uma aplicação móvel para concorrer com a Uber, Cabify e outras plataformas de transportes. A plataforma Izzy Move vai ser apresentada pela associação Antral, liderada por Florêncio de Almeida, na próxima terça-feira, dia 23. O Governo vai estar representado no evento pelo secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, que tem sido um dos principais alvos de contestação do sector do táxi desde que foi regulada a atividade das plataformas TVDE em Portugal.

