Táxis: Câmara de Lisboa quer tarifa única para aeroporto

A Câmara de Lisboa quer criar uma tarifa única para as viagens a partir do aeroporto Humberto Delgado. Esta é a proposta que está a ser discutida nas alterações ao regulamento para o funcionamento das praças de táxi do aeroporto e do terminal de cruzeiros. O cenário já esteve em cima da mesa em 2015 mas acabou por não avançar. O município diz ainda que parte desta tarifa servirá para criar um fundo para táxis. Está excluída a criação de uma taxa de um euro.

