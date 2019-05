STCP com prejuízos de 1,8 milhões em 2018

A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) encerrou o exercício de 2018 com prejuízos de 1,8 milhões de euros, uma evolução positiva de 13 milhões face ao ano anterior. A receita da empresa de transporte público cifrou-se, no último ano, em 47,8 milhões, um aumento de 5% face a 2017. Os autocarros da STCP transportaram 73,4 milhões de passageiros, um crescimento de 1,4%.

