Sete dos créditos de risco da CGD tiveram perdas de 100%

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve um maior nível de perdas com crédito na construção e imobiliário que os outros bancos portugueses. E dos 46 créditos de risco identificados pela auditoria preliminar da EY, em sete o banco público assumiu perdas totais com esses empréstimos.

No financiamento concedido a Manuel Fino, o banco público perdeu 138,3 milhões de euros. Também no fundo Jupiter, acionista da La Seda, a CGD assumiu uma imparidade total no empréstimo de 89,2 milhões de euros. E na Always Special, uma sociedade com ligações ao grupo Lena, o financiamento de 44,3 milhões de euros foi dado como totalmente perdido, segundo a auditoria preliminar da EY, divulgado pela comentadora Joana Amaral Dias, e a que o DN/Dinheiro Vivo teve acesso.

Além destas três entidades, houve outras em que a CGD assumiu uma imparidade (perda reconhecida no crédito) na ordem de 100%. Noutro dos grandes financiamentos, à AE Douro Litoral, a Caixa assumiu uma imparidade de 80% no valor de 122,6 milhões de euros. Na Artlant, a fábrica da La Seda em Sines que foi um dos empréstimos com maiores prejuízos para a CGD, a perda foi de 60%, um buraco de 211,2 milhões de euros.

Perdas na construção acima do setor

Face aos outros bancos portugueses, a auditoria preliminar da EY concluiu que a CGD assumiu perdas bem maiores no setor da construção e imobiliário.

"O volume de imparidades da CGD evoluiu de 46,9% em 2013, para 58,1% em 2015", é referido no documento da consultora. A EY detalha que "contrariamente, os restantes players apresentaram uma tendência de redução das imparidades ao setor da construção e imobiliário". O BPI fechou 2015 com um nível de imparidade de 14,1% nesse setor. O Novo Banco com 28,8% e o BCP de 13,2%.

Nos empréstimos analisados pela EY foram detetados financiamentos concedidos com pareceres desfavoráveis das análises de risco, sem terem tido toda a informação exigível e sem as garantias reais necessárias em situações de maior risco.

Os créditos mais problemáticos foram concedidos entre 2007 e 2012, altura em que o banco foi liderado por Carlos Santos Ferreira, que sairia do banco público para o BCP, e por Faria de Oliveira. O atual presidente da Associação Portuguesa de Bancos garantiu, numa entrevista à RTP, que nunca facilitou créditos.

Governo pede à CGD para apurar responsabilidades

A auditoria da EY foi pedida pelo Governo. O ministério das Finanças esclareceu ontem que "no âmbito do exercício da sua função acionista, deu instruções à CGD para que o relatório fosse remetido ao Banco de Portugal e ao Mecanismo Único de Supervisão do Banco Central Europeu, bem como a outras autoridades judiciais, de inspeção, de supervisão ou em matéria tributária".

A auditoria não foi disponibilizada ao Governo por conter "informação sujeita a sigilo bancário", argumentam as Finanças. Ainda assim, indicou que " solicitou à administração da CGD que fossem efetuadas todas as diligências necessárias para apurar quaisquer responsabilidades", e que transmitiu à equipa liderada por Paulo Macedo "a necessidade de tomar as medidas adequadas para a defesa da situação patrimonial da CGD".

O DN/Dinheiro Vivo questionou fonte oficial da CGD sobre que medidas foram tomadas, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.

BdP atento a informação para aferir idoneidade

Questionado sobre o que foi feito para prevenir situações semelhantes às detetadas pela auditoria preliminar da EY na CGD, o Banco de Portugal disse ter "em atenção toda a informação relevante para efeitos de supervisão prudencial".

Nesta componente da vigilância, o Banco de Portugal avalia a adequação e idoneidade dos candidatos a administradores de instituições bancárias. Os resultados da auditoria serão tidos em conta nessa análise. E poderão complicar a obtenção da autorização que tem de ser dada pelo supervisor a antigos responsáveis da CGD que pretendam desempenhar funções de administração em instituições bancárias.