Semana de voluntariado do IPCA termina com mega-caminhada

Termina este sábado, 1 de junho, a Semana do Voluntariado do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), iniciativa organizada pelos Serviços de Ação Social desta instituição, com o apoio do Santander Universidades. O ponto final é colocado com a Caminhada Solidária, que vai da Póvoa do Varzim a Esposende, num percurso de 12,6 km ao longo da costa. Para os interessados, a concentração antes da partida é no Campus do IPCA, o valor da inscrição é de cinco euros e vai reverter a favor do Fundo de Emergência do IPCA.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia