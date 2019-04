Revolução nos transportes chega a um milhão de portugueses

O Miguel pagava 161,15€ por mês para andar de comboio, metro e autocarro entre Setúbal e Lisboa. Só gastará 40€ no próximo mês e também poderá apanhar o barco. A Cristina tirava o passe entre Arouca e Porto por cerca de 160€. Pagará 40€ a partir do próximo mês. Isto é possível porque amanhã arranca o Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), suportado pelo Fundo Ambiental e pelas autarquias.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia