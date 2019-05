Prémio de Voluntariado Universitário 2019 lançado com workshop na U. Porto

A edição de 2019 dos Prémios de Voluntariado Universitário, iniciativa criada há 4 anos pelo Santander Universidades para premiar os projetos solidários dos estudantes do ensino superior, foi lançada esta quarta-feira, 15 de maio, com recurso a uma estratégia inédita. Um Workshop de Inovação Social, que decorreu na Federação Académica da U.Porto, junto à Torre dos Clérigos, na Invicta, e partilhou casos de sucesso de empreendedorismo social, explicando também como criar um projeto social desde o início. Os dinamizadores ficaram satisfeitos com a adesão dos alunos, que este ano contam com um incentivo adicional: o Santander duplicou para 20 mil euros o montante a distribuir pelos vencedores. A campanha tem agora as próximas paragens agendadas para Coimbra, no dia 30, e Lisboa, no início de junho.

